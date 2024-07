Die Pfalzwein kürt jedes Jahr die besten Jungwinzer der Pfalz. Aus der Stadt Neustadt ist in diesem Jahr nur das Weingut Stolleis dabei. Den Mußbachern ist der Sprung in die „Junge Pfalz“ nun aber schon zum vierten Mal in Folge gelungen. Ist also alles nur Routine?

Seit drei Jahren steht mit Hans-Christoph Stolleis die inzwischen zwölfte Generation an der Spitze des Weinguts Peter Stolleis.