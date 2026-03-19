Haßloch Haßlocher Marktfest: Chöre des Volkschors laden zum Mitsingen ein
Beim diesjährigen Marktfest am Samstag, 25. April, treten der Gemischte Chor und der Projektchor 3.0 des Volkschors Haßloch auf und laden Interessierte dazu ein, bei ihren kleinen Konzerten jeweils um 9, 10 und 11 Uhr mitzusingen. Es werden Schlager, Evergreens und Lieder aus Musicals angestimmt, kündigt der Volkschor Haßloch an. Auch die Liedtexte werden zum Mitsingen vor Ort verteilt. Neben dem Musikprogramm ist der Volkschor Haßloch auch mit einem Stand vor Ort, bei dem Sekt, Kindersekt, Orangensaft sowie Kaffee und Kuchen verkauft werden.
Der Gemischte Chor des Volkschors Haßloch freut sich auch über neue Stimmen. Die Proben finden montags um 19.15 Uhr statt, in der Sängerhalle im Hof, Sägmühlweg 96, Haßloch. Kontakt: volkschorhassloch@gmail.com.