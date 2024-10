Ein neuer Projektchor hat sich beim Volkschor in Haßloch gegründet. „Einfach vorbeikommen und mitmachen“, heißt die Devise, die auch auf dem Flyer steht, mit dem das neue Ensemble um Mitglieder wirbt.

Ob Profi- oder Im-Auto-Sänger, ob Hobby- oder Badewannensängerin, willkommen seien alle, erklärt Markus Schultz, zweiter Vorsitzender des Volkschors. Hauptsache sie haben Spaß am Singen – und daran, auch mal Neues auszuprobieren.

Es ist bereits der zweite Projektchor „abseits des gemischten Chors“, bestätigt Schultz. Eingeübt wird vor allem „modernes Liedgut für jüngere Leute“. Mitsingen können Interessierte „ohne Mitgliedschaft und ohne Verpflichtungen“. Wer Lust zu singen hat, kann jederzeit einfach vorbeischauen und mitmachen.

Der erste Projektchor hat seine Arbeit im September mit einem Konzert mit Band und gemeinsam mit dem gemischten Chor beendet. Auch bei dem neuen Projekt soll es wieder ein gemeinsames Abschlusskonzert geben.

Männliche Stimmen besonders begehrt

Geprobt wird unter der Leitung von Jona Steuerwald jeden zweiten Mittwoch in der Sängerhalle im Sägmühlweg 96. Die erste Probe hat mit rund 15 Sangeslustigen bereits am 2. Oktober stattgefunden. „Die Zahl ist natürlich nach oben offen“, sagt Schultz, in der Hoffnung, dass sich noch mehr weibliche und männliche Stimmen finden. „Besonders begehrt“ seien noch Männer, da könnten sich ruhig noch ein paar mehr trauen, findet Schultz. Frauen seien da mutiger.

Begonnen haben die Proben mit Liedern aus dem Musical „Mary Poppins“. Weitere sollen dazukommen, auch unbekanntere Songs der Beatles beispielsweise. Der Chorleiter nehme aber auch Vorschläge an, so Schultz. „Er ist da sehr offen.“ Und er arrangiert die Lieder selbst.

Damit alles schön zusammenklingt, steht bei den Proben auch Stimmbildung auf dem Programm, unter anderem mit A-cappella-Stücken. Die nächsten Proben finden am 16. Oktober, 30. Oktober, 13. November, 27. November und 11. Dezember, jeweils von 18.45 bis 20.45 Uhr, in der Sängerhalle statt.