Auf der Suche nach heißem Thermalwasser und Lithium erkunden Rüttelmaschinen im Laufe des Jahres den Untergrund der Vorderpfalz. Vulcan Energie will feststellen, wo sich Bohrungen in die Tiefe lohnen. Das ist auch in Haßloch geplant. Die Mehrheit des Gemeinderats hat Bedenken.

Vulcan Energie hat angekündigt, in 38 Orten in der ganzen Vorderpfalz sogenannte Vibro-Trucks einzusetzen. Mit einer tonnenschweren Rüttelplatte unter dem Fahrzeug wird der Boden an bestimmten