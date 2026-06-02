Johanna Kunzendorff, Beigeordnete der Stadt Neustadt, bleibt für zwei weitere Jahre Vorsitzende des Ortsvereins Kernstadt der Freien Wählergruppe ( FWG). Bei den Vorstandswahlen bestätigten sie die Mitglieder im Amt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde einer Mitteilung der FWG zufolge Nicole Ranke, stellvertretendes Mitglied im Bauausschuss, gewählt. Sie folgt auf Ulrike Kraft. Das neue Vorstandsteam wolle künftig wieder verstärkt in den Stadtteilen präsent sein, heißt es weiter. Geplant sind unter anderem ein Bürgergespräch mit Oberbürgermeister Marc Weigel sowie Ortsbegehungen zu den Themen Sicherheit und Ordnung. „Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Nicole Ranke“, erklärte Johanna Kunzendorff.