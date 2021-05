Der Stadtrat hat dem OB viel Vertrauen entgegengebracht. Jetzt muss er beweisen, dass seine Ideen der richtige Weg sind.

Oberbürgermeister Weigel hat nun seinen Willen. Genau gesagt, ab März den Stadtvorstand, den er sich fast in Gänze gewünscht und dabei die CDU geschickt ins Boot genommen hat. Selbst die FDP macht gute Miene zum vermeintlich bösen Spiel, mahnt aber ebenso wie CDU und Grüne an, dass nun auch mal Taten folgen müssen. Spielfelder dafür gibt es wahrlich genug. Kita-Plätze, Perspektiven für die Innenstadt, Klimawandel, Bildung, Kultur, fast überall besteht Handlungsbedarf. Weigel ist keiner, der sich vor Verantwortung drückt, auch wenn ein Thema nicht direkt ihm untersteht. Aber so schwer es sein wird, weil vieles Zeit braucht: Er muss etwas liefern. Dafür steht er im Wort.