Im Jahr 2017 hat der Neustadter Stadtrat ein Klimaschutzkonzept verabschiedet. Eines der Ziele: den CO2-Ausstoß bis 2050 auf zwei Tonnen pro Einwohner zu reduzieren. Die Zahlen für das Jahr 2018 besagen: Es hat nicht geklappt.

Der städtische Klimaschutzmanager Marcel Schwill hat in der Online-Stadtratssitzung am Dienstag die CO 2 -Bilanz für 2018 vorgestellt. Doch warum bezieht sich der Bericht auf drei Jahre alte Zahlen?

Viele