Das Feuerwerk, das ein RHEINPFALZ-Leser am Samstagabend von Edenkoben aus mit Blick in Richtung Hambacher Schloss gesehen hat, aber nicht endgültig verorten konnte, war in St. Martin abgebrannt worden. Das sei bei einer Feier seiner Familie in der Von-Dalberg-Straße geschehen, wie Gerhard Gerst am Dienstag informierte. Er hatte von der Beobachtung des Lesers aus der RHEINPFALZ erfahren.

Mit dem Feuerwerk, so Gerst, sei eine Firma beauftragt gewesen. Es sei vorab ordnungsgemäß sowohl bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt als auch bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer angezeigt worden. Es habe keine Einwände gegeben, alles sei den Vorschriften entsprechend abgelaufen. Die Verbandsgemeindeverwaltung hatte am Montag auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärt, dass ihr kein gemeldetes Feuerwerk bekannt sei.

Die Ortsverwaltung Hambach hatte ihr für Dienstagabend zum Abschluss der Jakobuskerwe geplantes Feuerwerk abgesagt. Auch dieses war genehmigt, wegen der hohen Waldbrand- und Graslandbrandgefahr wollte die Verantwortlichen aber kein Risiko eingehen.