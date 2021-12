Die nächsten Schritte für den schon lange geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lachen-Speyerdorf sind geschafft: Die noch fehlenden Beschlüsse zur Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans sind nun von Ortsbeirat sowie Bauausschuss und schließlich auch am Dienstagabend im Stadtrat ergangen. Das neue Gerätehaus soll am Jahnplatz-Kreisel zwischen Lachen und Speyerdorf entstehen, das bisher genutzte Gebäude in der Bauerndoktor-Gros-Straße ist zu klein und wegen schmaler Straßen nur schwer erreichbar. Im Stadtrat gab es zu dem Thema keine Diskussion mehr. Ortsvorsteher Claus Schick (SPD) hatte nach dem Ja von Bauausschuss und Ortsbeirat vergangene Woche betont: „Endlich sind wir wieder einen Schritt weiter. Ich möchte gerne bald die Bagger rollen sehen für die Feuerwehr.“ André Luipold, CDU-Ortsbeiratsmitglied und Zugführer der örtlichen Feuerwehr, ergänzte: „Wir freuen uns sehr. Je schnell, desto besser.“ Baudezernent Bernhard Adams sicherte zu: „Wir wollen Fakten schaffen und auf die Tube drücken.“ Die erforderlichen Baum-Fällungen sollen noch in diesem Winter erfolgen.