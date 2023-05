Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wird das neue Feuerwehrgerätehaus Lachen-Speyerdorf endlich wahr? Zumindest sieht es danach aus. Einzige Unbekannte ist noch, ob jemand gegen den künftigen Bebauungsplan klagen wird. Trotzdem muss die Wehr noch Geduld aufbringen.

Erinnern wir uns an den Januar 2020. Damals hatten Gegner eines Feuerwehrgerätehauses am Jahnplatz-Kreisel in Lachen-Speyerdorf für Aufsehen gesorgt. Dort war die große Trauerweide gestutzt