Neustadt Familienfest auf dem Weinbiet

Beliebtes Ziel: das Weinbiethaus.
Beliebtes Ziel: das Weinbiethaus.

Der Pfälzerwald-Verein Gimmeldingen veranstaltet am Sonntag, 7. Juni, auf dem Weinbiet ein Familienfest. Geboten werden unter anderem Spiel- und Mitmachstationen.

„Familiefeschd uffm Woibiet“ heißt es am Sonntag von 11 bis 17 Uhr beim Pfälzerwald-Verein Gimmeldingen. Der Verein arbeitet dabei mit den Pächtern des Weinbiethauses zusammen. Das Weinbiethaus kümmere sich um das leibliche Wohl der Besucher, der Verein organisiere die verschiedenen Mitmachstationen, erläutert Tanja Krempel, die im Verein die Beauftragte für Jugend und Familie ist.

Unter dem Motto „Dein Weg durch den Pfälzerwald“ wird es eine geführte Familienwanderung zum Weinbiet geben. Treffpunkt dafür ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz „Alte Schanz“. Auf einem auch für Kinderwagen tauglichen und kinderfreundlichen Weg gehe es zum Weinbiet. Für den ganzen Tag kündigt Krempel am Weinbiet verschiedene Aktionen an: unter anderem eine Mini-Wanderchallenge, einen Radparcours und das Entdecken von Tieren und Hütten. Für jede absolvierte Station gibt es einen Stempel. Wer fleißig mitmache, bekomme am Ende eine Überraschung.

Laut Krempel vermitteln die Mitmachstationen spielerisch zentrale Werte des Pfälzerwald-Vereins, wie „Freude an Bewegung im Wald, Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und Erhalt der Hüttenkultur“. Gleichzeitig gehe es um die Außendarstellung des Vereins – mit dem Ziel, ihn als attraktives Angebot im Bereich Freizeit und Naturerlebnis zu präsentieren. Außerdem will man neue Mitglieder gewinnen, wobei insbesondere junge Menschen und Familien angesprochen werden sollen. Unterstützt wird der Pfälzerwald-Verein am Sonntag beim Familienfest zudem vom Forstamt Haardt aus Landau, den Pfalzbikern, den Royal Rangers und der Deutschen Wanderjugend.

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