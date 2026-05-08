Der Ludwigsbrunnen auf der Haardt entwickelt sich zum Paradies für Mountainbiker. In direkter Nachbarschaft des Pumptracks gibt es nun auch Strecken für Touren im Wald.

Die Anfahrt zum Ludwigsbrunnen auf der Haardt hat es in sich. Und doch ist dort oben am Waldrand an diesem Donnerstagnachmittag viel los. Fast alle Parkplätze sind belegt. Das liegt zum einen an Ausflüglern. Zum anderen ist es einer bunten Gruppe geschuldet, die sich hier für eine kleine Feier trifft. Im Mittelpunkt stehen die Aktiven der Pfalzbiker: Die Vereinsmitglieder tragen alle Trikots und sind dank ihrer Kleidung als Radsportler beziehungsweise Mountainbiker zu erkennen. Sie werden auch noch – passend zum Anlass – in die Pedale treten. Aber erst einmal wird gewürdigt, was in den vergangenen Jahr am Fuße des Weinbiets entstanden ist: legale Strecken für Mountainbiker.

Dass diese jetzt befahren werden können, ist einer Kooperation von Stadt Neustadt und dem über 600 Mitglieder starken Verein Pfalzbiker zu verdanken. Neustadts Umweltdezernentin Johanna Kunzendorff freut sich bei der offiziellen Freigaben der ersten drei Strecken sichtlich – nicht zuletzt, weil ihr Sohn ebenfalls begeisterter Mountainbiker sei und nun bestimmt gerne die Strecken in Wohnortnähe ansteuern werde. Die Beigeordnete würdigt die Gemeinschaftsleistung und insbesondere das Engagement der Pfalzbiker bei der Entstehung der Weinbiet-Trails. Die Vorgeschichte reiche zehn Jahre zurück, erinnert sie. Damals habe der Stadtrat beschlossen, ein Mountainbike-Konzept für den Neustadter Wald erarbeiten zu lassen. Das Projekt dauerte, weil Stadt und Tourist, Saalbau und Kongreß GmbH (TKS) zunächst mit dem neuen Wanderwegekonzept beschäftigt waren. Zudem hatte man anfangs ein gebietsübergreifendes Mountainbike-Konzept für den gesamten Haardtrand angestrebt, was aber nicht zustande kam. Somit blieb es bei Initiativen vor Ort.

Noch zwei weitere Strecken

Auf Neustadter Gemarkung sei durch die Pfalzbiker vor rund dreieinhalb Jahren neuer Schwung ins Thema gekommen. „Jetzt haben wir ein Teilergebnis, und es geht ja weiter“, so Kunzendorff. Denn insgesamt sind rund ums Weinbiet fünf Strecken geplant. Drei sind fertig und seit Donnerstagnachmittag freigegeben, die anderen beiden Routen sollen bis zum Frühjahr 2027 folgen.

Gemeinsam feierten Stadt, Forst, TKS und die Pfalzbiker die Freigabe der Strecken. Foto: Kai Mehn

Kunzendorff lobt das große Engagement der Pfalzbiker: Sie hätten bisher schon über 1300 Arbeitsstunden ins Anlegen der Strecken investiert. Die Vereinsmitglieder übernehmen nun auch die Betreuung der Abfahrten und sorgen dafür, dass mit Beschilderung und rund um die Trails alles in Ordnung bleibt (dort also keine Baumstämme die Wege blockieren und so). Der entsprechende Vertrag gilt für fünf Jahre und soll dann entsprechend verlängert werden. Kunzendorff hebt aber auch hervor, dass die Mitarbeiter von Umweltabteilung und des Forsts alles eng mit dem Verein abgestimmt hätten. „Auf allen Seiten wurde viel Bereitschaft für das Projekt gezeigt“, so Kunzendorff. Das sei wichtig, da die Strecken ja mitten im Wald liegen und entsprechende Umweltauflagen zu berücksichtigen seien. „Die Pfalzbiker stehen für legales Mountainbiking. Für uns als Stadt ist wichtig, dass das Angebot im Einklang mit Naturschutz und Forst erfolgt. Der Verein ist ein Partner der Stadt, denn er unterhält alles“, lobt Kunzendorff.

Zu den Umweltauflagen zählt laut Klaus Hünerfauth, stellvertretender Abteilungsleiter Naturschutz und Landschaftspflege, dass Arbeiten an den Strecken aus Artenschutzgründen nur über Winter erfolgen dürfen. Außerdem gibt es unter anderem Schutzzonen und Schutzzeiten für die seltene Vogelart Ziegenmelker. Insgesamt gebe es 23 Auflagen. Diese würden regelmäßig überwacht, um so zu sehen, ob alles so eingerichtet und gesteuert werde, dass es zu keinen Naturschutz-Einschränkungen komme.

Lob vom Förster

Die Vertreter von Pfalzbike, Jenny Dietmann und Marcus Felski, loben ebenfalls das gute Miteinander mit den städtischen Vertretern. Man wolle ja legale Angebote für Mountainbiker, auf denen es zudem keine Konflikte gebe. Sie informieren, dass sie knapp 24.000 Euro in das erforderliche Umweltgutachten investiert haben. Daher seien sie der TKS für deren Unterstützung in Höhe von 5000 Euro sehr dankbar. „Wir freuen uns einfach, dass es nun soweit ist“, so Dietmann. Felski weist darauf hin, dass alles sehr dynamisch sei. Denn auf einer der drei fertigen Strecken laufen gerade Forstarbeiten, „da müssen wir dann noch einmal ran“. Aber man sei froh, auf zwei Strecken starten zu können. Über Gatter werden die Startpunkte ausgewiesen, außerdem werden Schilder angebracht. Die Downhillstrecken sind wie beim Skifahren unterschiedlichen Schwierigkeitsklassen zugeordnet und jeweils gut einen Kilometer lang. Ist alles fertig, soll sogar ein Rundkurs möglich sein.

Wichtig: Die Strecken dürfen von allen befahren werden – nicht nur von Mitgliedern der Pfalzbikern. Auch Fußgänger könnten dort unterwegs sein. Aber Dietmann ist wichtig, dass die Trails so ausgewiesen seien, dass alle wüssten, „hier können Mountainbiker kommen und die haben hier Vorrang“. Förster Tobias Drisch unterstreicht diesen Aspekt: Es geht um die gemeinsame Nutzung des Waldes und um das Festlegen von Regeln. Dies sei hier am Weinbiet nun sehr gut gelungen. Er freue sich schon auf die nächsten Projekte.

Haardts Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck ist voll des Lobes für die Pfalzbiker: Die Waldstrecken seien eine tolle Ergänzung zum Pumptrack auf dem ehemaligen TuS-Sportplatz. „Einfach toll, das ist eine runde Sache“, so Kerbeck. Sie hoffe, dass nun bald auch die Zufahrt zum Ludwigsbrunnen ausgebessert werde, weil die vielen Löcher ziemlich gefährlich seien.