Ein Leckerli am verkaufsoffenen Sonntag soll auch Geld für den guten Zweck einbringen.

Nach dem verkaufsoffenem Sonntag ist vor dem verkaufsoffenem Sonntag. Kein Wunder also, dass die Neustadter Unternehmensgemeinschaft Willkomm bereits wieder in den Startlöchern steht, um für den 7. Mai etwas ganz Besonderes zu bieten. Indes muss sie nicht allein für die Attraktivität Neustadts kämpfen. Mit in den Ring steigen Lions Club, Sozio-Kultur-Verein und Tourist-Gesellschaft.

Gut, ganz so besonders ist die geplante Aktion nicht. Schließlich hat es die Haßlocher SPD bereits vorgemacht, und auch andernorts, erinnert sei an das im Städtevergleich nicht immer gern gesehene Landau, erfreut sich ein solcher Wettbewerb großer Beliebtheit. Andererseits setzen die Neustadter zumindest auf andere Wettbewerbsteilnehmer. Soll heißen: nicht etwa auf Quietsche-Entchen, sondern auf Quietsche-Elwetritschen.

Aus dem Sack

Damit wäre die Elwetritsche aus dem Sack. Wer es trotzdem noch nicht erraten hat: Am zweiten verkaufsoffenen Sonntag 2023 ist das erste Neustadter Elewetritschenrennen auf dem Floßbach geplant. Start ist um 12 Uhr in der Wallgasse, Höhe Roxy-Kino, Ziel die Festwiese beim Café Winzig. Knapp 600 Meter also, auf denen die Quietsche-Elwetritschen alles geben können.

Wer eine davon ins Rennen schicken will, muss sich für sieben Euro eine Lizenz kaufen. Diese hat eine Nummer, mit der dann das Gummi-Fabeltier versehen wird. Alle werden gleichzeitig zu Wasser gelassen. Für die ersten 111 im Ziel sind Preise garantiert. Jene, die auf der Strecke bleiben, haben schlichtweg Pech. Das Ganze dient auch einem guten Zweck und nicht nur der Publicity: Der Reinerlös wird gespendet, unter anderem an die Lebenshilfe.

Lizenzen zu kaufen

Wer nun Blut geleckt hat und auf jeden Fall ein Gummi-Fabeltier ins Rennen schicken will: Lizenzen gibt es bei den Mitgliedergeschäften der Willkomm, bei der Tourist-Info, am 29. April am Lions-Stand auf dem Wochenmarkt und am 6. Mai am Kriegerdenkmal. Online geht’s auch, und zwar unter www.elwetritsche-rennen.de.

Jetzt bleibt nur noch eines zu hoffen: dass die Gummitiere auch dicht sind. Denn erinnern wir uns an jene Vorläufer der Rennteilnehmer, die es früher bei der Tourist-Info zu kaufen gab und die sehr putzig waren. Leider wurden sie nach einiger Zeit ausgemustert. Der Grund war vor allem für Badewannen-Freunde offensichtlich: Sie gingen unter.