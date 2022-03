Das Unternehmen Deutsche Glasfaser startet noch einmal einen Versuch, in Maikammer und Kirrweiler die nötige Anzahl an Vertragsabschlüssen zu bekommen, um mit dem Ausbau des Glasfasernetzes starten zu können. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte mitziehen, kann der Ausbau beginnen. Bis zum 28. Mai können die Anwohner im Ausbaugebiet einen Vertrag abschließen und erhalten dann einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus. Voraussetzung ist allerdings, dass die Quote von 33 Prozent zustande kommt. Wer sich nach Ablauf der Frist zu einem Vertrag entschließt, muss die Anschlusskosten – derzeit 750 Euro – selbst zahlen.

Bei einer ersten Nachfragebündelung in der Verbandsgemeinde Maikammer war die erforderliche Quote nur in St. Martin erreicht worden. Dort hatten bereits im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent der anschließbaren Haushalte einen Vertrag unterzeichnet. In Maikammer und Kirrweiler war die Quote nicht erreicht worden. Über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf informiert die Deutsche Glasfaser am 22. März, 19 Uhr, im Bürgerhaus Maikammer und in eigens eingerichteten Servicepunkten. Das ist am Wasgau-Parkplatz freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr und am Dorfbrunnen in Kirrweiler, Hauptstr. 7, mittwochs von 10 bis 16 Uhr. Zudem werden Mitarbeiter der Firma die Bürger zu Hause besuchen und auf Wunsch beraten. Info unter www.deutsche-glasfaser.de.