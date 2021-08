In St. Martin wird das Glasfasernetz ausgebaut. Mehr als 40 Prozent der Bürger haben während der so genannten Nachfragebündelung einen Vertrag mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser unterzeichnet. Damit ist die erforderliche Quote erreicht worden.

Die exakte Quote wird nach Angaben des Unternehmens derzeit noch ermittelt. Dafür reiche es nicht, die eingegangenen Verträge zu zählen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Formulare müssten überprüft werden, um beispielsweise Doppelbuchungen herauszufiltern.

Wenn der Ausbau von der Geschäftsführung offiziell freigegeben ist, können die Vorbereitungen beginnen. Jeder, der einen Vertrag eingereicht habe, werde über die weiteren Schritte informiert und zur Besprechung des Hausanschlusses kontaktiert, so das Unternehmen.

In Maikammer und Kirrweiler wurde dagegen die geforderte Quote noch nicht erreicht. Es gehe nun in Abstimmung mit den Gemeinden um eine Verlängerung der Frist, heißt es weiter in der Mitteilung. Kunden aus den beiden Orten würden benachrichtigt.

In den kommenden Wochen wird nun festgelegt, wo in St. Martin die Hauptverteilstation aufgestellt wird, und wie der Tiefbau ablaufen wird. Fragen zum Ausbau beantwortet die Deutsche Glasfaser kostenlos unter der Bau-Hotline, Telefon 02861/89060940, montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr.

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser plant, baut und betreibt bundesweit hauptsächlich anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen.