Der Ortsbeirat Hambach unterstützt die Initiative der Bürgerinnen und Bürger, die am Sonntag entlang der Strecke der Aufmärsche zum Hambacher Schloss mit ihren Feiern ein Zeichen gesetzt haben. Die Veranstaltung verdeutliche, dass „Hambach eine bunte und kreative Gemeinde ist, die sich zu unserem Land und der Demokratie bekennt“.

Seit Sommer 2023 finden alle zwei Wochen Demonstrationszüge zum Hambacher Schloss statt. Es kommen jeweils Menschen zusammen, die mit dem politischen System unzufrieden sind. Nun haben Anwohner aus Hambach einen bunten Farbtupfer gesetzt. „Wir stehen voll und ganz hinter dieser Aktion“, betont der stellvertretende Ortsvorsteher Pascal Bender. Der Sonntag habe gezeigt, „wie wichtig es ist, dass wir als Hambacher Bürgerschaft uns klar gegen diese Aufmärsche positionieren und die Vereinnahmung des Hambacher Schlosses durch die Demonstranten ablehnen“, so Bender. Am Sonntag war eine Gruppe mit dem Namen „Herborn steht auf“ (Herborn ist eine Stadt in Mittelhessen) als Demokratie-Trauerzug mit Sarg in Richtung Hambacher Schloss unterwegs.

„Der Ortsbeirat möchte betonen, dass Hambach für Vielfalt, Toleranz und Demokratie steht“, schreibt Bender. Die Initiative der Bürger sei daher „ein starkes Signal für unser Weindorf und für die Werte, die uns wichtig sind“, so Pascal Bender weiter. „Wir möchten allen danken, die sich an den Feierlichkeiten beteiligt haben. Gemeinsam zeigen wir, dass Hambach eine lebendige und weltoffene Gemeinschaft ist.“