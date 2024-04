Seit Sommer 2023 finden alle zwei Wochen Demonstrationszüge zum Hambacher Schloss statt. Es kommen jeweils Menschen zusammen, die mit dem politischen System unzufrieden sind. Nun haben Anwohner aus Hambach einen bunten Farbtupfer gesetzt.

Verschiedene Akteure melden jeweils die Versammlungen am Hambacher Schloss an und halten so die Neustadter Stadtverwaltung als Genehmigungsbehörde auf Trab. Anwohner müssen es seit Monaten erdulden, dass Demonstranten an Wochenenden mit lauten Trommelschlägen durch Hambach ziehen. Dadurch hätten sich „Ängste und Unruhe“ breitgemacht, wie eine Bürgerin der RHEINPFALZ offen erzählt. Denn man habe auch nicht wirklich greifen können, wer da komme, um was es gehe. „Und was das alles soll.“

Auf eine private Initiative hin traf sich eine Gruppe zum Austausch. Jeder sollte erzählen, wie es ihm mit den regelmäßigen Aufzügen gehe. 30 Personen trafen sich. Die Gruppe war sich auch einig, selbst in Erscheinung zu treten. Aber eben nicht als Gegendemo, „sondern kreativ und bunt“. Als die Hambacher vom Thema der Demo am vergangenen Sonntag hörten, nahm die Idee Gestalt auf. Denn die Demonstranten der Gruppe „Herborn steht auf“ (Stadt im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis) starteten einen Demokratie-Trauerzug mit Sarg in Richtung Schloss.

„Neustadt bleibt bunt“

Die Hambacher hatten in etlichen Gärten und auf Grundstücken in den Straßen rund ums Schloss kleine private Partys organisiert. „Wir wollten feiern, bunt und laut sein und zeigen, dass wir gerne in diesem Land und in diesem System leben“, so die Bürgerin, die eine Initiatorin der Aktion war. Sie freut sich, dass insgesamt rund 100 Feiernde zusammengekommen sind. Es habe zudem viele Plakate gegeben – unter anderem mit dem Schriftzug „Neustadt bleibt bunt“. Auch an Häusern, die nicht für die Partys angemeldet waren. „Das hat mich sehr gefreut.“ Die Aktion sei bis auf ein, zwei Provokationen „total friedlich“ verlaufen. Daher seien nun alle „beseelt und gut gelaunt, wir haben es genossen, denen zu zeigen, dass wir anders empfinden“. Denn es sei wichtig, „bunte Akzente zu setzen und Vielfalt zu zeigen“.