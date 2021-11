Eine erste eigene Impfaktion für alle, die die Auffrischungsspritze wollen, bietet die Stadt Neustadt an. Als erster Termin ist Freitag, 26. November, angesetzt, weitere zwei bis drei mit jeweils mehreren hundert Impfungen sollen folgen. Die Uhrzeit und der genaue Ablauf werden noch bekanntgegeben. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel am Mittwochabend im Stadtrat informierte, wird die Aktion von Verwaltung und Feuerwehr organisiert, die Spritzen verabreichten in Neustadt niedergelassene Ärzte. Dafür nutze die Stadt die von ihr im Telekom-Hochhaus gemieteten Räume des Landesimpfzentrums.