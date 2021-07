Die Palatinabus GmbH rechnet für Samstag, 3. Juli, mit erheblichen Ausfällen in ihrem Linienverkehr. Wie Jürgen Heil, Betriebsleiter am Standort Edenkoben, mitteilte, geht das Unternehmen derzeit davon aus, dass der Streik der bei privaten Firmen beschäftigten Busfahrer bis zu den Sommerferien weitergeht. Betroffen ist die Palatinabus GmbH zum einen durch Fahrer, die sich beteiligen, zum anderen von Blockaden an ihren Standorten.

Zu dem Streik aufgerufen hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, seit Wochen wird darauf gewartet, dass es eine Bewegung bei den Tarifverhandlungen gibt. Am Sonntag wird nach Heils Einschätzung alles nach Fahrplan verlaufen, was auch für die dann eingesetzten Wanderbusse gelte. Wie die Lage zu Wochenbeginn sei, könne derzeit nicht eingeschätzt werden. Das Unternehmen informiert täglich so schnell wie möglich im Internet unter www.palatinabus.de über die ausfallenden Linien.