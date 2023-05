Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Unternehmen Palatina-Bus warnt vor weiteren Streiks am Samstag. Das teilt Fahrdienstleiter Jürgen Heil mit. Wie es in der kommenden Woche weitergeht, ist noch unklar.

Palatina-Bus geht laut Heil davon aus, dass am Samstag einige Busse ausfallen. Genaueres wisse er aber noch nicht. Am Sonntag hingegen müsste alles nach Fahrplan fahren, sagt er. Wie es am Montag weitergeht,