Neustadt ist nun Partnerkommune Mannheims mit Blick auf die Bundesgartenschau 2023. Buga-23-Geschäftsführer Michael Schnellbach hat die Fahne am Freitagvormittag bei der Eröffnung des Zukunftstags auf dem Marktplatz an Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel übergeben. „Das ist eine Premiere: Neustadt ist unsere erste Partnerstadt in Rheinland-Pfalz“, so Schnellbach. Da Neustadt 2027 Ausrichter der Landesgartenschau sein werde, biete sich die Partnerschaft an: „Wir verfolgen ähnliche Ziele, und Neustadt kann sich bei uns auf der Bundesgartenschau präsentieren.“ Weigel zeigte sich sicher, „dass dies einen Mehrwert für uns haben wird“. In beiden Orten entstehen durch die Gartenschauen neue innerstädtische Grünzüge.