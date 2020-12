Die Debatte um einen Hotelbau in Forst hat dazu geführt, dass es im März einen Bürgerentscheid geben wird. Die Bürger stimmen aber nicht über das Hotelprojekt ab, sondern über den Verkauf des Parkplatzes am nördlichen Ortseingang der Gemeinde. Der Parkplatz soll verkauft werden, damit das Hotel in der geplanten Haus-Hof-Struktur verwirklicht werden kann. Das Hotel soll 63 Zimmer haben. Die Initiative, die den Bürgerentscheid beantragt hat, lehnt das Projekt aufgrund seiner Größe ab. Der Antrag zur Abstimmung über den Parkplatzverkauf ist gewählt worden, weil ein Bürgerentscheid über das Projekt an sich unzulässig gewesen wäre.