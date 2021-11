Die SPD-Fraktion im Neustadter Stadtrat spricht sich – wie schon zuvor die CDU – dafür aus, dass das Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße so schnell wie möglich reaktiviert wird. „Wir sind als SPD Neustadt selbstverständlich auch für ein Hochfahren des Impfzentrums“, schreibt der Vorsitzende Pascal Bender. Die CDU hatte am Montag einen Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht, wonach in der Stadtratssitzung am Mittwoch eine Resolution für die Wiedereröffnung verabschiedet werden soll. „Bei so einem wichtigen Thema hätte ich es gut gefunden, wenn die CDU vor der Einbringung auf die anderen Fraktion zugegangen wäre“, so Bender. „Wir sollten solch ein Thema nicht zu sehr zum Spielball politischer Plänkeleien werden lassen.“ Dass ein Hochfahren der Einrichtung erforderlich sei, sei unstrittig.