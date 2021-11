Angesichts steigender Coronazahlen und vielerorts überlasteter Hausärzte fordern der CDU-Landtagsabgeordnete Dirk Herber sowie die CDU-Fraktion im Neustadter Stadtrat die rheinland-pfälzische Landesregierung auf, das Landesimpfzentrum in Neustadt unverzüglich wiederzueröffnen. Dies sei unumgänglich, um die Bürger schnell mit der Booster-Impfung versorgen zu können und die Impfrate zu steigern. „Wir müssen für die Menschen ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, bei dem sie nicht mehrere Stunden in der Novemberkälte vor einem Impfbus ausharren müssen“, so Herber und Fraktionsvorsitzender Clemens Stahler. Am Freitag hatten zeitweise Hunderte Impfwillige lange Wartezeiten vor dem Impfbus am Stadionbad in Kauf nehmen müssen. Herber berichtet von immer mehr Menschen, die sich bei ihm meldeten und keinen „zeitnahen“ Termin bei ihrem Hausarzt bekämen, da die sich Hausärzte bereits „über der Grenze der Belastbarkeit“ befänden.

Stadt: Binnen einer Woche bereit

„Mitten in der Grippewelle beginnt der Ansturm auf die Hausärzte“, schreibt auch die CDU-Fraktion in einer Resolution, über die sie am Mittwoch in der Stadtratssitzung abstimmen lassen will. Darin wird die Wiedereröffnung der neun Impfzentren im Land gefordert, die sich derzeit im Bereitschaftsmodus befinden. Das Neustadter Impfzentrum ist eines davon.

Vergangene Woche hatte die Stadt auf Anfrage mitgeteilt, dass eine Impfstraße im Telekom-Hochhaus binnen einer Woche wieder hochgefahren werden könnte. Technisch sei noch alles vorhanden, nur beim Personal werde es einige Tage dauern, um wieder Teams zusammenzustellen.