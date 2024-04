Von Donnerstag bis Sonntag sind deutschlandweit Kinder und Jugendliche für die gute Sache unterwegs. In Neustadt erhält der Kirchgarten von St. Marien eine nachhaltige Umgestaltung.

„Uns schickt der Himmel“, lautet das Motto der 72-Stunden-Aktion. Am Freitag schickt der Himmel allerdings auch Regen und Wind, was die Sache für die Helfer nicht einfacher macht. Doch rund um die Kirche St. Marien in Neustadt ist die Stimmung am frühen Nachmittag trotzdem gut. Im Kirchgarten dort ist die Jugend der Pfarrei Heilige Theresia von Avila im Einsatz, das heißt Messdiener, Pfadfinder und weitere Freiwillige, die sich beteiligen möchten. Insgesamt 40 Leute, wie Pastoralreferentin Melanie Müller berichtet. Der Garten soll ein neues Antlitz erhalten. Ein paar Jungs setzen gerade Johannisbeersträucher, weitere werden folgen. Auch Balancierstäbe sind geplant – und ein Insektenhotel, denn die Umgestaltung steht im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Das Projekt musste gewisse Standards erfüllen, um bei der 72-Stunden-Aktion angenommen zu werden, erklärt Müller. Initiator der Aktion ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), dem zufolge deutschlandweit 2700 Gruppen von Donnerstag bis Sonntag aktiv sind.

Dem Wind getrotzt

Ungeachtet heftiger Windböen bemalen in Neustadt einige Jugendliche das von Firmlingen aufgestellte Hochbeet. Ein paar Meter weiter in einer Jurte, einem großen Pfadfinderzelt, werden derweil Samenbomben gebaut, schließlich soll der Garten auch schön blühen.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat auch schon vorbeigeschaut, erzählt die Pastoralreferentin. Er habe den Nachwuchs gelobt, wie er die Schöpfung hier erlebbar mache. Wiesemann war auf einer Tour durch sein Bistum zu mehreren Aktionsgruppen.

Was sie geschafft hat, wird die Jugend am Sonntag auch präsentieren. Nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr lädt sie dafür zu einem kleinen Fest ein, das auch Teil ihrer Aufgabe ist.

Gruppen im Umland aktiv

Im Neustadter Umland stellen sich derzeit weitere Jugendgruppen einer Aufgabe der 72-Stunden-Aktion. In Deidesheim gestalten die Messdiener die Grünfläche beim Kriegerdenkmal neu. In Niederkirchen legt die KJG (Katholische junge Gemeinde) eine Streuobstwiese an. In Lambrecht arbeiten die „Minischdrande im Dal“ an der Außenanlage des katholischen Kindergartens. In Maikammer arbeiten die Messdiener an dem Raum, der für die Miniarbeit und andere Aktivitäten der Pfarrei vorgesehen ist. In St.Martin stehen für die KJG Arbeiten im katholischen Kindergarten auf dem Programm.