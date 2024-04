Von der Ludwigshafener Lutherkirche geht es an Projekte in der gesamten Region. In nur 72 Stunden sollen mehr als 300 Jugendliche soziale Projekte verwirklichen.

Am Donnerstag ist der Startschuss für die 72-Stunden-Aktion „Uns schickt der Himmel“ des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gefallen. Die Eröffnung für die Vorderpfalz fand auf dem Lutherplatz in Ludwigshafen statt. Bis Sonntag stemmen Jugendliche dabei gemeinnützige Projekte, pflanzen Bäume oder räumen Schmuddelecken auf.

Deutschlandweit werden mehr als 100.000 junge Menschen an der Sozialaktion mitwirken, so der BDKJ in einer Mitteilung. In der Vorderpfalz sind es demnach 21 Gruppen. Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), und die Dekane der Dekanate Ludwigshafen und Frankenthal, Domink Geiger und Markus Hary, begrüßten die knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vorderpfälzer Gruppen.

„Jeder kann sich mit seinen Talenten einbringen“

Ministranten, Pfadfinder oder Gruppen der KSJG drängten sich auf dem Lutherplatz und warteten gespannt, welchem Projekt sie sich in den nächsten 72 Stunden widmen werden. „Jeder kann sich mit seinen Talenten einbringen, damit das Gemeinschaftswerk gut funktioniert. Das ist eine tolle Sache“, sagte Körner. Er wünsche den jungen Leuten „ein tolles Gemeinschaftserlebnis“.

„Euch schickt tatsächlich der Himmel“, sagte Dekan Markus Hary und nahm damit Bezug auf das Motto der bundesweiten Aktion. „Ihr gestaltet etwas und habt die Chance, positiv auf eure Umwelt zu wirken“, rief er den jungen Leuten zu. Dekan Domink Geiger sang mit den Teilnehmenden das Lied „Ihr braucht flinke Hände, flinke Füße, wache Augen, ein waches Herz und Freundschaft, die zusammenhält – so verändern wir die Welt“. Er sagte, er sei überzeugt: „Das macht ihr in 72 Stunden und verändert die Welt vieler Menschen zum Besseren.“

Nachdem es noch eine „7,2-Minuten-Challenge“ zu bewältigen gab, bei der sogenannte Samenbomben hergestellt wurden, war es endlich so weit: Die 21 Gruppen erfuhren, welche Projekte auf sie warteten – und die reichten von Verschönerungsarbeiten in Kitas und auf Schulhöfen über den Bau von Schuppen, Bänken und Sitzgruppen bis hin zum Pflanzen von Obstbäumen oder der Anlage eines Lehrgartens.

„Uns schickt der Himmel“ ist die bundesweite Sozialaktion des BDKJ. Hauptunterstützer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Bischofskonferenz, das Bischöfliche Hilfswerk Misereor und auch das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken.

Im Netz

www.72stunden.de