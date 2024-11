Beim Haardter Weingut Weegmüller steht eine spannende Veränderung an. Jan Kubat will am 8. November im großen Gebäudekomplex im Mandelring eine Weinlounge eröffnen. Sogar die Nachbarn werden dabei eingebunden.

Jan Kubat konzentriert seine geschäftlichen Aktivitäten auf Neustadt.