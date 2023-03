Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Polizei hat in Nordhessen einen Iraker festgenommen, der vor gut zwei Wochen in Mannheim einen Studenten umgebracht haben soll. Den Behörden zufolge hat der 33-Jährige die Tat bereits gestanden. Doch Leugnen hätte ihm wohl ohnehin nichts mehr genützt: Der mutmaßliche Mörder hatte am Tatort eine verräterische Spur hinterlassen.

Im nordhessischen Homberg (Efze) haben Strafverfolger den 33-Jährigen geschnappt, den sie für den Tod eines Studenten