Freude und Stolz bei Engelhorn in Mannheim: Über den Gourmetrestaurants „Opus V“ und „le Corange“ in dem Modehaus auf den Planken leuchten weiterhin die begehrten Michelin-Sterne. Der Gourmetführer Guide Michelin hat erneut zwei Sterne an das „Opus V“ mit Küchenchef Dominik Paul vergeben und wieder einen Stern an das von Igor Yakushchenko geführte „le Corange“. Dabei hat Paul erst im Juli vorigen Jahres die Rolle des Küchenchefs im „Opus V“ übernommen und sich damit auf Anhieb die zwei Sterne erkocht. „Das ist großartig, ich kann es kaum fassen, es ist ein toller Erfolg“ zeigte sich der 32-Jährige selbst überwältigt von der Auszeichnung. 2014 erhielt das Restaurant seinen ersten Michelin-Stern, seit 2017 trägt es zwei Sterne. Bereits zum dritten Mal erfolgreich ist Yakushchenko, Chefkoch des auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierten Restaurants „le Corange“.