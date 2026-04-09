Wer auf der A61 Pause macht, landet schnell in Dannstadt. Ein Raststättenvergleich zeigt nun: Die Anlagen sind unspektakulär solide. Das stört Gäste – und das kommt gut an.

Wer lange Strecken mit dem Auto unterwegs ist, etwa auf dem Weg in den Urlaub, der hält irgendwann nach einem ganz bestimmten Schild Ausschau: dem Hinweis auf die nächste Raststätte. Ob der Fahrer wechseln soll, die Kinder sich die Beine vertreten wollen oder jemand dringend eine Toilette braucht – idealerweise landet man an einem Ort, an dem man nicht sofort wieder ins Auto flüchten möchte.

Eine Orientierungshilfe bietet nun das Reiseportal Tripz, das die Online-Bewertungen von Hunderten Raststätten im Bundesgebiet ausgewertet hat. Unter den 633 untersuchten Standorten befinden sich auch die beiden Raststätten an der A61 bei Dannstadt-Schauernheim.

Sehr durchschnittlich

Die beiden Anlagen liegen etwa auf halbem Weg zwischen Dannstadt-Schauernheim und Schifferstadt. Sie bieten jeweils eine Tankstelle, ein Fastfood-Restaurant, Toiletten und ein Bistro. Auf dem Parkplatz liegt etwas Müll, drinnen finden sich Krümel auf einigen Tischen – weder ist irgendetwas dramatisch schlecht noch besonders positiv. Insgesamt wirken beide Standorte solide und funktional, aber eben vor allem sehr durchschnittlich.

Die östliche der beiden Schwester-Raststätten landet auf Platz 474 – und damit 34 Plätze vor der anderen. Foto: Matthias Rinck Aber insgesamt gibt es zwischen den beiden Standorten (hier die Raststätte West) einen Unterschied von lediglich 0,1 Punkten. Foto: Matthias Rinck Die Raststätten Dannstadt Ost und West an der A61. Archivfoto: Lenz Foto 1 von 3

Im Raststätten-Vergleich spiegeln sich diese Eindrücke wider: Dannstadt Ost kommt auf 3,8 Sterne und Platz 474 bei 1143 Bewertungen, Dannstadt West auf 3,7 Sterne und Platz 508 bei 3409 Bewertungen. Beide liegen damit knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt von 3,9 Sternen.

Beschwerden über Allgemeines

In den Rezensionen tauchen immer wieder ähnliche Kritikpunkte auf: Müll auf dem Parkplatz, nicht ganz saubere Toiletten oder Tische. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter häufig gelobt – sofern sie nicht erst vor der Tür ihre Zigarette zu Ende rauchen mussten, bevor sie kassierten. Essen und Ambiente beschreiben viele Gäste als „gut“ oder „in Ordnung“.

Ein Teil der Kritik richtet sich allerdings weniger gegen die Raststätten selbst als gegen allgemeine Rahmenbedingungen. So beschweren sich Nutzer über hohe Benzinpreise oder die übliche Toiletten-Gebühr von einem Euro. Ein Rezensent moniert, seit der Einführung des Euro werde nun auch der Grünstreifen „außerordentlich bewässert“. Auch dass Toiletten-Bons nur noch für einen einzigen Artikel gelten – eine ebenfalls übliche Regelung – sorgt für Unmut.

Allerdings gilt das nicht nur für negative Kritik: Mehrere Rezensenten zeigen sich mit einer Fünf Sterne-Bewertung dafür erkenntlich, dass ehrliche Finder ihre verlorenen Gegenstände zurückgegeben haben.

Andere Raststätten der Region schneiden besser ab

Im regionalen Umfeld schneiden andere Raststätten etwas besser ab: Die beiden Standorte „Pfälzer Weinstraße“ an der A65 kommen auf 3,9 Sterne (Plätze 339 und 343). Die Anlage Pfalz/Wattenheim an der A6 liegt mit vier Sternen sogar auf Platz 220. Das zeigt, wie eng viele Bewertungen beieinanderliegen. Auch im Vergleich mit anderen Standorten des Betreibers in Dannstadt Schauernheim, der mit insgesamt 225 Anlagen am häufigsten im Ranking vertreten ist – liegen die beiden im Schnitt.

Die A61 ist eine der zentralen Nord-Süd-Verbindungen im Westen Deutschlands und wird stark von Lkw genutzt. Für Berufskraftfahrer sind funktionierende Duschen oder gut beleuchtete Parkplätze entscheidend. Auch Schallschutzwände spielen eine Rolle, damit Fahrer in ihren Kabinen schlafen können. In Dannstadt gibt es keinen Schallschutz – die Parkplätze liegen direkt an der Autobahn, entsprechend laut ist es hier.

Ostdeutsche Raststätten besser bewertet

Ganz oben im Ranking steht die Raststätte Jägerheim bei Lohne (Oldenburg) in Niedersachsen mit 4,8 Sternen und über 4000 Bewertungen. Gelobt werden dort vor allem der große, gut beleuchtete Lkw-Parkplatz, die Dusch- und Ruheräume sowie die frische, reichhaltige Hausmannskost und der freundliche Service. Am unteren Ende finden sich der Autohof Schnaittach in Bayern (1,6 Sterne) und der Autohof Moorfleet in Hamburg (1,9 Sterne). Dort dominieren Beschwerden über mangelnde Sauberkeit, unfreundlichen Service und einen insgesamt vernachlässigten Zustand.

Mit durchschnittlich 3,93 Sternen für seine 48 Raststätten landet Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich auf Platz sieben – und damit im soliden Mittelfeld. Die besten Werte erzielen ostdeutsche Bundesländer: Sachsen führt mit 4,13 Sternen, gefolgt von Thüringen (4,06) und Mecklenburg-Vorpommern (4,05). Die Schlusslichter bilden Hamburg (3,42), Bremen (3,5) und Berlin (3,65). Die Auswertung zeigt, dass stadtnahe Raststätten tendenziell schlechter bewertet werden.

Für die Untersuchung hat Tripz nach eigenen Angaben bundesweit Google-Maps-Einträge zu „Autohof“, „Rasthof“ und „Raststätte“ ausgewertet. Nach dem Entfernen von Doppelungen und geschlossenen Standorten blieben 633 Raststätten übrig. Rund 1,8 Millionen Bewertungen flossen in die Analyse ein. Berücksichtigt wurden nur Standorte mit echter Rastfunktion – also Parkplätzen, Toiletten und gastronomischem Angebot. Bewertet wurden sowohl die durchschnittliche Sternezahl als auch die Anzahl der abgegebenen Stimmen, sodass Raststätten mit vielen Bewertungen bei gleicher Sternezahl weiter oben landen. Die meisten Standorte, insgesamt knapp die Hälfte, bewegen sich zwischen 3,8 und vier Sternen. Die Datenerhebung fand von 6. bis 11. März statt.