„Alles, was uns möglich ist, werden wir tun.“ Das sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (52, FDP) im RHEINPFALZ-Interview mit Blick auf die noch nicht festgezurrte Finanzierung der Hochstraßensanierungen. Die Stadt könne Bund und Land damit nicht alleine lassen, weil sie mit der finanziellen Dimension überfordert wäre. „Es gibt in Kürze ein Gespräch mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, in dem wir Details erörtern werden.“ Die Kritik der OB versteht der Landauer nicht. In der Stadtratssitzung vom 30. Januar hatte Steinruck gesagt: „Von Volker Wissing lese ich nur in der Zeitung, dass der Bund die Kosten nicht voll übernehmen kann, aber auf einen Terminvorschlag warte ich vergeblich.“ Was Wissing dazu sagt, lesen Sie im RHEINPFALZ-Interview.