Die CDU-Ortsbeiratsfraktion im Rheingönheimer Ortsbeirat ist Geschichte: Wie die bisherigen Mitglieder Andreas Mattern und Joachim Zell (beide parteilos) in der Sitzung des Ortsbeirats am Mittwochabend mitgeteilt haben, haben sie die neue Fraktion „Wir für Rheingönheim“ gegründet. Demnach ist Joachim Zell aus der CDU ausgetreten. Gründe für den Schritt nannte Zell nicht. Andreas Mattern ist auch Sprecher einer Bürgerinitiative „Unser Süden muss grün bleiben“, die sich gegen die Entstehung weiterer Neubaugebiete in dem südlichen Stadtteil engagiert. Neben der neuen Fraktion sind die SPD-Fraktion mit zwei Mitgliedern sowie jeweils ein Mandatsträger der Grünen, FDP und FWG im Rheingönheimer Ortsbeirat vertreten. Ortsvorsteher ist der Christdemokrat Wilhelm Wißmann.

Andreas Mattern Foto: Archiv