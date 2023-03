Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit drei Wochen befinden sich die Eulen Ludwigshafen in der Vorbereitung auf die neue Saison. Am Wochenende nutzte die neuformierte Mannschaft um Trainer Ceven Klatt die Möglichkeit zu vier Testspielen. Alle Partien gewann das Team. Dabei spielte sich einer in den Vordergrund, der in der abgelaufenen Saison abgeschrieben war.

Diesmal strahlte er. Das war bisher nicht immer so. Als Yessine Meddeb am Sonntagnachmittag knapp zehn Minuten vor dem Ende in der vierten Partie des Wochenendes gegen den Schweizer Nationaligisten HC Kriens-Luzern