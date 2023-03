Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter dem Titel „Mein Markt in Süd“ findet seit Anfang August an jedem Donnerstagnachmittag ein kleiner Wochenmarkt am Depot Lu in der Rheinallee statt. Marktmeisterin Sandra Wagner erzählt, warum sie sich für das Projekt vor ihrer Haustür ehrenamtlich engagiert und auf welchen Termin in der Vorweihnachtszeit sie sich besonders freut.

Jung, fröhlich und voller Energie: So empfängt Sandra Wagner die RHEINPFALZ zum Gespräch über den neuen Nachmittagsmarkt am Depot Lu,