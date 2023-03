Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Muss ein Markt immer morgens stattfinden? Am Depot Lu in Süd ist dazu am Donnerstag ein spannendes Experiment gestartet. Wöchentlich von 11.30 bis 18 Uhr gibt es fortan auf dem großen Parkplatz vor dem Fachhandels- und Dienstleistungskomplex viel Köstliches zu kaufen. Zum Auftakt bildete sich nicht nur an einem Verkaufsstand eine Warteschlange.

Suppe geht immer. Auch im Sommer. Daher kam die Kartoffelsuppe mit Dampfnudeln aus einer stilechten Feldküche bei den Besuchern des ersten Wochenmarkts