„Alle meine Geschichten sind wahr, aber diese ist wahrer“, schwört Kaya Yanar. In seinem biografischen Programm „Fluch der Familie“, das der Comedian in Mannheim vor 2000 Zuschauern darbot, erklärt er, warum seine türkische Familie sein Karma bedeutet und seine jetzige „schwürkische“ Familie besser passt.

Kaya Yanar wird im Mannheimer Rosengarten schon bejubelt, noch bevor er die Bühne betritt: Der einstige Shootingstar, der 2000 durchstartete und mit der Fernsehsendung „Was guckst du?!“ seine Ethno-Comedy wohnzimmerkompatibel machte, hat es geschafft: Ganze Familien sitzen im Publikum – und die Oma hat die Karten spendiert. Der 51-jährige Frankfurter, der mit Frau und zwei Kindern in Zürich lebt, spricht alle Generationen an, auch die junge, weil er auf seinen sozialen Kanälen zockt. Seine Online-Auftritte erwuchsen aus dem Lockdown 2020, aus dem auch sein Programm „Fluch der Familie“ geboren ist. „Die Hiobsbotschaft Corona kam zeitgleich mit dem Nachwuchs: Mein Sohn heißt Covid, der zweite Omikron“, sagt Kaya Yanar und schiebt in die Lacher hinterher. „War nur’n Scherz.“ Vieles ist jedoch kein Witz, geradezu bitterer Ernst, nur eben charmant verpackt, und man erfährt an diesem Abend jede Menge Entblößendes über Kaya Yanars Kindheit und Körper. Über Yanars Auftritt in Mannheim mit „Fluch der Familie“ lesen Sie hier.