Von den 89 Brücken in Ludwigshafen sind knapp 20 Prozent in keinem sonderlich guten Zustand. Die Kosten für die Sanierungen sind immens.

Der Bereich Tiefbau der Stadt ist für insgesamt 460 Bauwerke verantwortlich. 89 davon sind Brücken. Diese werden laut Verwaltung in regelmäßigen Abständen geprüft und bewertet. Die Benotung reicht dabei von 1,0 („sehr guter Zustand“) bis zu 4,0 („ungenügender Zustand“). Der Großteil der Bauwerke liegt altersbedingt im Zustandsnotenspektrum zwischen 2,0 und 2,9 (67 Bauwerke, 75 Prozent). 16 Brückenbauwerke, beziehungsweise Teilbauwerke, (18 Prozent), sind mit Noten ab 3,0 und höher bewertet, also in keinem guten Zustand, wie die Verwaltung im Bauausschuss am Montag auf eine FWG-Anfrage erklärte.

Alle „in Bearbeitung“

Alle diese 16 Brückenbauwerke seien jedoch „in Bearbeitung“ – dazu zählen beispielsweise in Oppau die Überführungen der L523 über die Bürgermeister-Trupp-Straße (Kosten: 1,9 Millionen Euro), westlich und östlich über die Rheinstraße (jeweils 950.000 Euro), die Überführung des Wirtschaftswegs über den Affengraben in Ruchheim (450.000 Euro), die Fußgängerbrücke am Brüsseler Ring (350.000 Euro), die Rad- und Fußwegüberführung über den Adlerdamm in Mundenheim (360.000 Euro), aber auch kleinere Projekte wie die Rad- und Fußwegbrücke über den Brückelgraben (Oggersheim, 5000 Euro) oder die Brücke über den Viertelgraben im Rheingönheimer Wildpark (9000 Euro). Nicht Teil dieser Auflistung sind die Hochstraßenprojekte.