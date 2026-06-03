Plötzlich stand er vor mir, wie ein frisch ausgesetzter Hund, nur eckiger, größer und ohne Gebell: ein Geldautomat. Auf dem Gehweg in West, direkt vor der Haustür. Herrje.

Das ist keine Kunst und kann weg. Verloren wie ein Auslaufmodell, zum Abtransport bereit auf einer schlichten Holzpalette. So steht er da, dieser klobige Kasten. Kein Schild, kein Kabel, nur ein Baustellenhütchen davor und der stumme Blick der Bargeldmaschine, die vermutlich viel gesehen hat: Freitagabend-Schlangen, Montagmorgen-Seufzer, die große Freiheit der Fünfziger und den kleinlauten Zehner nach dem Dispo-Gespräch. Und dann sagt die Sparkassensprecherin auf Anfrage: im Ruhestand. Zehn Jahre Dienst, würdevoll ausgebucht, Zaster an die neue Generation übergeben. Man hört förmlich, wie jemand den Tresorschlüssel in einen goldenen Umschlag schiebt und „Mach’s gut, Alter“ murmelt. Ausrangiert und abgeschoben.

Vom Aussterben bedrohte Spezies

Ein Denkmal für eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Während der junge Kollege schon mit frischem Kartenschlitz und modernem Outfit bereitsteht, rollt im Hintergrund der Zeitgeist vorbei: SB-Pavillon statt Filiale, Chatbot „Linda“ statt Schalterpersonal, Fotoüberweisung statt Stempel auf dem Papier. Die Bilanz sagt: Online wächst, Filialnetz schrumpft, Weltlage wackelt. Immerhin: Irgendwo in Oppau bleibt der SB-Bereich offen, damit niemand ganz den Faden verliert, wenn der Überweisungsträger zum Museumsstück wird.

Mit Kartenschlitz: Der Nachfolger steht schon bereit. Foto: dpa

Aber zurück zu unserem Helden. Womöglich hat er Sprengladungen getrotzt, nächtlichen Umarmungen alkoholisierter Heimkehrer, und Kindern, die glauben, Geld komme wirklich „aus der Wand“. Diamantbohrer hat er vermutlich nicht persönlich kennengelernt, dafür aber den Einsatz gepanzerter Rollläden und die neue Devise: Wenn’s gefährlich wird, ziehen wir um. Die Bank rüstet auf, prüft, versichert, analysiert mit Polizei – und unser Automat erinnert sich an Zeiten, in denen die größte Gefahr eine verklemmte Quittung war.

Im Inneren brummt sein Ruhestand wie eine gute Festplatte. Er denkt an die großen Werte: Milliarden hier, Prozente da, hört den Vorstand, der virtuell Hubschrauber fliegt, um aus der Vogelperspektive zu schauen, wie’s läuft. Nicht blendend, aber solide. Die Wirtschaft schwächelt, Kommunen leihen, Häuslebauer sind verunsichert. Und irgendwo im Keller klimpert noch ein Münzzähler wie ein nostalgisches Musikspiel. Künstliche Intelligenz hin oder her.

Hüter kleiner Geheimnisse

Und doch: In Deutschland lieben wir das Knistern des Scheins. Anonymität und Kontrolle. Der Automat nickt innerlich. Er war der Hüter kleiner Geheimnisse: Niemand muss wissen, wie viel du dir heute gönnst – nur du, er und der Kontoauszug, der notfalls per Post kommt, Porto extra.

Nix bargeldlos: In Deutschland lieben wir immer noch das Knistern des Scheins. Foto: dpa

Seine Geschichte passt in diese Stadt der Widersprüche: Industrie und Sparkurs, neue Apps und alte Gewohnheiten, Aktivräume für Azubis und Provisorien fürs Kohleziehen. Mittendrin die graue Kiste, die eine Dekade lang der unaufgeregte Puls des Alltags war. Kein Hashtag, kein Hype – nur: Karte rein, PIN tippen.

Fast poetisch

Am Ende seiner Dienstzeit trug er kein Bares mehr bei sich. Ein schöner Satz, fast poetisch. Vielleicht ist das die Pointe: Der Automat wird entleert, damit wir nicht leer ausgehen. Er geht, sein Nachfolger übernimmt, und in zehn Jahren wiederholt sich das Ritual. Die Übergabe des Unsichtbaren: Vertrauen, Gewohnheit, ein bisschen Kontrolle über eine Welt, die dauernd „Update verfügbar“ flackert.

Zentrale der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen. Foto: Klaus Venus/oho

Ein Geldautomat auf dem Gehweg, ein bisschen lost, ein bisschen würdevoll. Er weiß, wie man die Zeit übersteht: geduldig, immer bereit. Indem man still arbeitet, einfach funktioniert, Zahlen und Zinsen anzeigt, Quittungen ausspuckt und Menschen das Gefühl gibt, dass sie können. Abheben. Zur Not auch vom Boden der Tatsachen – solange sie den Kredit nicht verspielt haben.