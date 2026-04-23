Die Sparkasse Vorderpfalz bekommt die allgemeine wirtschaftliche Lage zu spüren: Unternehmen investieren weniger. Das hat Folgen beim Kreditgeschäft.

Wenn die Wirtschaft brummt, investieren Unternehmer und Mittelständler. Nach Jahren der Flaute gab es im vergangenen Jahr nur ein Mini-Wachstum für die deutsche Wirtschaft – das vor allem von den staatlichen Milliardenausgaben für Verteidigung und zur Modernisierung der Infrastruktur getragen wurde. Die hohen Energiepreise haben die Erwartungen auf eine durchgreifende Konjunkturerholung gedämpft. Auch die BASF als größtes Unternehmen in Ludwigshafen und der Region kämpft mit dieser Entwicklung. Der Konzern fährt einen verschärften Sparkurs in seinem Stammwerk und baut Stellen ab. Das hat auch Auswirkungen auf die Auftragslage vieler kleinerer Firmen.

Die schwierige Wirtschaftslage zeigt sich in der Jahresbilanz der Sparkasse Vorderpfalz, die nun die Kennzahlen für das vergangene Geschäftsjahr im Geschäftsgebiet Ludwigshafen, Speyer und Rhein-Pfalz-Kreis vorgelegt hat. Demnach ist das Kreditvolumen im gewerblichen Bereich um 3,7 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro gesunken. „Die Unsicherheit der kleinen und mittelständischen Unternehmen war wie in den Vorjahren auch 2025 zu spüren, was sich in der Investitionsbereitschaft auswirkte“, berichtet Vorstandsmitglied Ulli Sauer. Gleichzeitig haben die Kommunen mehr Kredite nachgefragt – gegenüber 2024 ist die Kreditvergabe an Städte, Gemeinden und Kreise um 14,7 Prozent auf 128 Millionen Euro deutlich gewachsen. Heißt: Kommunen finanzieren ihre Investitionen verstärkt auf Pump.

Mehr Baukredite

Einen Lichtblick liefert eine andere Zahl: Die Nachfrage von Privatpersonen nach einer Baufinanzierung ist deutlich gestiegen (plus 3 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro). Die Talsohle im Geschäft mit den Häuslebauern scheint für die Sparkasse durchschritten zu sein. Vor drei Jahren waren die privaten Immobilienkredite um über 38 Prozent eingebrochen. Die Krise der Baubranche, ausgelöst durch Zinserhöhungen und stark gestiegene Baukosten, hatte zu einem drastischen Rückgang beim Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern geführt. Dass sich der Immobilienmarkt leicht erholt hat, belegt auch der Zuwachs an Immobilien, die von der Sparkasse an Käufer vermittelt werden konnten: rund 150 Häuser und Wohnungen (plus 14,4 Prozent).

Verbraucher sparen gerne in Krisenzeiten, und so sind die Kundeneinlagen bei der Sparkasse auf knapp 7,8 Milliarden Euro gestiegen (plus 1,2 Prozent). Langfristige Anlageformen für das Ersparte waren laut Sparkasse weniger gefragt. „Unsere Kunden setzen derzeit verstärkt auf Kündigungsgelder mit einer variablen Verzinsung“, sagt Vorstand Oliver Kolb. Die Nachfrage nach Wertpapieren wie Aktien zur Vermögensbildung ist nach Angaben der Bank weiter gestiegen: Das Wertpapiervolumen habe sich um 8,7 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro erhöht – vor drei Jahren waren es noch zwei Milliarden. Besonders nachgefragt seien Wertpapiersparpläne, die um knapp 19 Prozent gestiegen seien.

Online-Banking wächst

Während das Filialnetz der Sparkasse schrumpft, wächst das Online-Geschäft weiter: Die Anzahl der Online-Banking-Kunden ist auf knapp 118.000 gestiegen (plus 3,5 Prozent). Die Sparkassen-App werde mittlerweile von rund 75.000 Kunden genutzt (plus 10 Prozent). Zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren es lediglich etwas mehr als 43.000 Kunden. Die Bank hat noch 37 Standorte vor Ort (einen weniger als im Vorjahr). Der Mitarbeiterabbau scheint erst einmal vorbei zu sein: Im vergangenen Jahr beschäftigte die Sparkasse 811 Mitarbeiter (inklusive Azubis) , 2023 waren es 803 Menschen. 2021 hatte die Sparkasse aber noch 890 Mitarbeiter.

Unterm Strich liegt die Bilanzsumme der Sparkasse Vorderpfalz bei 6,1 Milliarden Euro (minus 0,7 Prozent). Das klingt beeindruckend, doch der Langzeitvergleich zeigt, dass der „Kuchen“ kaum größer geworden ist: Als die Kreditinstitute aus Ludwigshafen, Schifferstadt, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis Mitte 2013 zur Sparkasse Vorderpfalz fusionierten, lag die Bilanzsumme noch bei 6 Milliarden Euro. Vorstandsvorsitzender Thomas Traue spricht von einem „herausfordernden Umfeld“ durch die allgemeine wirtschaftliche Lage und die geopolitischen Unsicherheiten, sieht die Bank aber auf einem soliden Kurs.

Dennoch werde die Sparkasse als öffentlich-rechtliche Bank ihrer gesellschaftlichen Aufgabe gerecht, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. So seien im vergangenen Jahr über eine Million Euro an 800 Vereine, Schulen, Projekte und Initiativen im Geschäftsgebiet geflossen.