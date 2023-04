Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie stehen an Bushaltestellen, auf Supermarktparkplätzen oder gehen ins Flüchtlingsheim: Vier Impflotsen engagieren sich seit Februar in Ludwigshafen und informieren über die Impfung gegen Covid-19. Was die Lotsen erleben und wie die Menschen reagieren.

Eines sagt Ayse Öztas direkt vorweg, und sie weiß, dass Außenstehende vielleicht anderes erwartet hätten: „Wir erleben keine feindlichen Reaktionen.“ Erst vor vier Jahren