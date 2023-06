Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Mitte Dezember sollten Impflotsen Menschen erreichen, an die die Politik in der Pandemie bislang nicht herangekommen ist – so zumindest hatte es das Land im November angekündigt. Umgesetzt wurde das Projekt in Ludwigshafen bisher nicht. Nun stemmen mehrere Organisationen gemeinsam das Projekt für die Stadt.

Mit im Boot sind das Mehrgenerationenhaus im Haus der Diakonie, das Diakonische Werk Pfalz, die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) und das Sozialdezernat. Menschen