Über Pfingsten klettern die Temperaturen in der Vorderpfalz auf sommerliche Werte – Zeit fürs Freibad also. Was die Anlagen in Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal zu bieten haben – eine Übersicht.

Die bei Ludwigshafenern populärste Stelle, um an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren, ist und bleibt das Freibad am Willersinn. Je nach Witterung kann dort zwischen Anfang