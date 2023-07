Am „Metropol“-Bauloch am Berliner Platz tut sich – nichts. Auch die Verwahrlosung der angrenzenden Bismarckstraße, des Platanenhains und des zentralen Straßenbahnhaltepunkts schreitet voran. Wie lange müssen die Ludwigshafener das Desaster am Südpol der City noch ertragen? Mehr dazu hier.