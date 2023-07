Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am „Metropol“-Bauloch am Berliner Platz tut sich – nichts. Auch die Verwahrlosung der angrenzenden Bismarckstraße, des Platanenhains und des zentralen Straßenbahnhaltepunkts schreitet voran. Wie lange müssen die Ludwigshafener das Desaster am Südpol der City noch ertragen?

Im kommenden Frühjahr jährt sich der Start des Ludwigshafener „Metropol“-Flops zum zehnten Mal. Im Februar 2014 kaufte Investor Günther Tetzner, Chef der