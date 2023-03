Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kunst in der Stadt kommt in Ludwigshafen offenbar gut an: Seit Beginn der Aktion „Raum für Kunst“ #artinthecity Ludwigshafen am 1. Oktober hat sich die Anzahl der teilnehmenden Geschäfte, Cafés und Büros mehr als verdoppelt. Für den Dezember, den letzten Aktionsmonat, haben sich die Organisatoren etwas Neues ausgedacht.

Mit zwölf Standorten in der Stadt, an denen Kunstwerke lokaler und überregionaler Künstler aufgestellt wurden, ist die Aktion „Raum für Kunst“