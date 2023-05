Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vielleicht hat der eine oder die andere, der in den vergangenen Tagen in der Ludwigshafener Innenstadt unterwegs war, einige Kunstwerke in Schaufenstern entdeckt. Was hat es mit der Aktion „Raum für Kunst Ludwigshafen“ auf sich, und was soll damit bewirkt werden?

Ein Gemälde in einem Blumenladen, eine Collage zwischen Sneakern und Bergsteigerstiefeln: In den Schaufenstern und Innenräumen von bislang zwölf Geschäften und Einrichtungen in der