Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Monat haben wir in der Bismarckstraße (Mitte) Gabriele Blum getroffen. Die 60-Jährige stammt ursprünglich aus dem hessischen Offenbach, lebt aber schon seit 1982 in der Pfalz und ist Wahlkreisbüroleiterin der SPD-Bundestagsabgeordneten Doris Barnett.

Wie nimmt eine Hessin die Pfälzer wahr?

Da sind gar keine so großen Unterschiede. Der Dialekt klingt ähnlich, und es sind beides lebensfrohe Menschen. Sonst hätte