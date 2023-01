Der 25-Jährige, der in Nacht auf Samstag im Hemshof angeschossen und schwer verletzt worden ist, wird weiter im Krankenhaus behandelt. Das sagte ein Polizeisprecher des Präsidiums Ludwigshafen am Sonntag auf Anfrage. Der Mann schwebe nicht in Lebensgefahr. Es würden weiterhin Zeugen gesucht, um die Tat aufzuklären. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach wie vor von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Zuvor Schlägerei in Gaststätte

Gegen 2.15 Uhr wurde der Schwerverletzte am frühen Samstagmorgen der Polizei gemeldet, gefunden wurde er in der Hartmannstraße. Danach wurde er in eine Klinik gebracht. Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kripo ermitteln. Den Ermittlungsbehörden zufolge hat es gegen 2 Uhr eine Schlägerei vor einer Gaststätte in der Dessauer Straße gegeben. Die Parallelstraße liegt nur wenige Fußminuten entfernt von der Hartmannstraße. Ob die beiden Ereignisse in einem Zusammenhang stehen, sei noch unklar.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Hinweise. Sie fragen, wer am Samstagmorgen zwischen 1.30 und 2.30 Uhr in der Hartmannstraße, insbesondere zwischen Kanal- und Marienstraße oder der in der Dessauer Straße im Bereich Friedrich-Engelhorn-Platz und Mottstraße etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.