Ein 25 Jahre alter Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ludwigsghafen offenbar angeschossen und schwer verletzt worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen. Gegen 2.15 Uhr am Samstagmorgen sei der Schwerverletzte der Polizei gemeldet worden, man habe ihn schließlich in der Hartmannstraße im Stadtteil Hemshof gefunden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei ermitteln. In ihrer Mitteilung weisen die Ermittlungsbehörden darauf hin, dass es offenbar zuvor, etwa um 2 Uhr, eine Schlägerei vor einer Gaststätte in der Dessauer Straße – einer wenige Fußminuten entfernten Parallelstraße der Hartmannstraße – gegeben habe. Ob es zwischen den beiden Ereignissen einen Zusammenhang gebe, sei noch unklar.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Hinweise. Sie fragen, wer am Samstagmorgen zwischen 1.30 und 2.30 Uhr in der Ludwigshafener Hartmannstraße, insbesondere zwischen Kanal- und Marienstraße, oder der in der Dessauer Straße im Bereich Friedrich-Engelhorn-Platz und Mottstraße etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.