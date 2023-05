Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was genau kommt in den Gelben Sack und was in den Restmüll? Wer in Sachen Mülltrennung immer noch am Grübeln ist, dem sei empfohlen: Einfach keinen Müll produzieren. Das erspart das Rätselraten an der Tonne und hilft der Umwelt. Wie das geht? Tipps aus der Redaktion und von der städtischen Abfallberatung.

Müll zu vermeiden schützt das Klima und schont die Ressourcen. Doch weil das nicht bei allen Menschen zieht, versucht es Uwe Fröhlich manchmal auch mit dem finanziellen Argument.